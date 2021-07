Denizde akıntıya kapılanlar ne yapmalı? Çeken akıntılar nasıl anlaşılır? Denizde boğulmamak için ne yapılır?

Boğulma vakalarının önüne geçebilmek için alınabilecek önlemler merak ediliyor. Deniz akıntıları nasıl anlaşılır? Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar.

Çeken akıntıyı nasıl anlaşılır?

Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa;

Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa;

Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa;

Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa; o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir.

Çeken akıntıya kapılmamak için neler yapılır?

Dalgalı havalarda denize girmemeyi tercih edin.

Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin.

Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın.

Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun.

Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın.

Denize mutlaka deniz kıyafetiyle girin.

Deniz akıntısına kapılan ne yapmalı?

Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olun.

Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler.

Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz.Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin.

Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun.

Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin.

Suda boğulan kişiye ne yapılır?

Yüzme dahi bilseniz ilk etapta suda boğulmakta olan kişiye; can yeleği, can simidi, ip gibi cisimler atmak gerekmektedir. Ayrıca boğulan kişiyi kurtarmak için, iyi bir yüzücü olmak gerekir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik halinde olacağından, sizin de boğulmanıza sebep olabilir. Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra en önemli ve ilk yapılacak iş, 112 acil yardım çağrısında bulunmaktır. Diğer kurtarıcı müdahaleler, çağrıdan sonra yapılmalıdır. Müdahale sırasında olay yerinde profesyonel ekiplerin olmaları hayati önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

Boğulan kişiye ilk müdahale nasıl yapılır?

Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi sudan çıkardıktan sonra; ağzında takma diş, protez, yabancı ve sert cisimler varsa ilk olarak bunları çıkarmak gerekir. Daha sonra boğulan kişi sert biz zemine yatırılmalı, olası bir vücutta travma veya omurga kırıkları olabileceğinden, çene yavaşça ve nazikçe kaldırılmalı ve suni solunum yapılmaya başlanmalıdır. Boğulan kişide solunum yoksa direk kurtarıcı soluklara başlanmalıdır. Kurtarıcı soluklar, 1 dakika yani yaklaşık 10 solunum ile devam etmelidir. Kurtarılan kişinin bilinci kapalıysa, soluk alıp vermiyorsa ve nabzı yok ise sağlık ekipleri beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajı; dakikada en az 100 defa yapılmalıdır. Yanınızda yardım edebilecek kimse yok ise her 30 kalp masajı sonrasında 2 defa ağızdan soluk verilmelidir. Kalp masajı sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar devam ettirilmelidir.