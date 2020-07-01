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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Muğla'da kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:11:13 -
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Muğla'da kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Milas ilçesi Güllük açıklarında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tekneyle denize açılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, TCSG 31 Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yuva ile diğer ilgililer, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Liman Başkanı Selçuk Arslan, Muğla'nın denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tüm deniz şehitlerini rahmetle andıklarını belirten Arslan, salgın nedeniyle geleneksel eğlenceler ve sportif faaliyetlerin bu yıl yapılmadığını kaydetti.

Törende, su takı gösterisi de yapıldı.

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