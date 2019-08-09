DenizBank’tan ağustos ayına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - DenizBank, tatil ve yemek harcamalarından bağışlara kadar geniş yelpazede ağustos ayı boyunca devam edecek kampanyaları hayata geçiriyor.



DenizBank açıklamasına göre, banka, ihtiyaç odaklı çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırma anlayışı doğrultusunda, tatil ve yemek harcamalarından bağışlara kadar geniş yelpazede ağustos ayı boyunca devam edecek kampanyalar sunuyor.



Ağustos ayında öne çıkan kampanyalardan “Tatil ve yemek harcamalarına bonus” kampanyasında, 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında DenizBank bireysel kredi kartıyla "konaklama", "havayolları", "araba kiralama-satış/servis/yedek parça", "seyahat acenteleri/taşımacılık" ve "yemek" sektörlerinde yapılacak toplamda 250 TL harcamaya 20 TL; 2 bin 500 TL ve üzerindeki harcamalara ise 50 TL hediye Bonus Kart sahiplerini bekliyor.



DenizKartım veya SMS ile katılım sağlanan söz konusu kampanyaya, DenizKartım ile katılmak isteyenler, telefonda yer alan uygulama üzerinden ‘Hemen Katıl’ butonuna tıklayabilir ya da SMS katılımı için de "TURIZM" yazıp 3280’e gönderilebilirler.



Vakıf ve derneklerden yapılacak 500 TL ve üzeri kurban alımı ve bağışlara 3 taksit imkanı sunan kampanya da ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında vakıf ve derneklerden DenizBank bireysel kredi kartıyla yapılacak kurban alımı ve bağışlara 3 taksit fırsatı sunuluyor.



Aynı şekilde DenizKartım veya SMS ile katılım sağlanan kampanyaya DenizKartım ile katılmak için, uygulama üzerinden ‘Hemen Katıl’ butonuna tıklanabilir. SMS katılımı için ise BAGIS yazıp 3280’e gönderilebilir.



Her iki kampanyada da katılımların ilk alışverişten önce yapılması şartı bulunuyor.

