Denizbank Genel Müdürü'nden CHP'li Başarır'a çok sert tepki: Asıl suç kulaktan dolma bilgileri televizyonda yaymaktır

Yeniakit.com.tr

Kulaktan dolma olduğu anlaşılan bilgilerle Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'i hedef alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kendisini rezil etti.

'Dilerseniz yollarım'

Halk Tv canlı yayınında Özlem Gürses'in konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ikinci bir Halkbank vakasının yaşanmasına yol açacak bilgiler paylaşacağını söyleyerek, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz hakkında şiire varan ifadelerinin olduğunu iddia etti. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili karapara aklama iddialarını gündeme getiren CHP'li Başarır, "Denizbank’ın müdürünün, Sezgin Baran Korkmaz ile alakalı neredeyse şiire varacak ifadeleri var. Ben de mevcut. Dilerseniz yollayabilirim." dedi.

Denizbank Genel Müdürü Ateş yayına bağlandı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın iddialarının ardından canlı yayına telefonla katılan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Ali Mahir Başarır, halkın oylarıyla parlamentoya seçilmiş bir milletvekili. Bu nedenle iddialarını ciddiye almak durumundayım. Sezgin Baran Korkmaz çeşitli suçlamalarla hakkında soruşturma açılmış bir isim. Bu çerçevede bizim DenizBank olarak 24 yıldır kurucusu olup da 4 hissedar değiştirip Türkiye’nin beşinci büyük özel bankası konumuna getirdiğimiz bir bankanın genel müdürü olarak suçlanmam benim kurumumu bağlar." dedi.

'Asıl suç kulaktan dolma bilgileri televizyonda yaymaktır'

Sezgin Baran Korkmaz ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyleyen Hakan Ateş, CHP'li Başarır'a şöyle yüklendi: "Bizim adı geçen şahısla yakından uzaktan hiç bir ilgimiz olmamıştır. MASAK’la ilgili bütün bildirimlerimiz yerinde ve zamanında yapılmıştır.

Bazı konuları kulaktan dolma bilgilerle televizyon programlarında ortaya yaymak asıl suçtur. Bu parlamenter arkadaşı iddiasını ispata davet ediyorum."