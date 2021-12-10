Denizanası Marmara'yı istila etti

Denizinin dibine ara sıra inip, tekrar yüzeye çıkan denizanaları, rüzgarın etkisiyle kıyıya da vurdu.

Denizanalarının mevsimsel durumuna dikkati çeken Doç. Dr. Şirin, şunları söyledi: "Bulunduğu finum ve beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktonları tercih ediyorlar. Küresel ısınma ve su sıcaklıklarının uzun sürelerde sabit ve yüksek seviyelerde gitmesi, denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktonları çoğaltıyor. Dolayısıyla da mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları, kütlesel olarak bu fitoplanktonların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor. Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği durum. Bilim insanları da bunlarla yüzleşiyoruz. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ama bazen de çok düşük seviyelerde inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor."