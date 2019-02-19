Denizaltı sürüleri Çin sınırına dayandı ABD'nin stratejik ortağı Avusturalya son günlerde yeni bir Denizaltı filosu kurarak Amerika'nın desteği ile Çin kıyılarında gezmeye başladı. Tehlikeli gerilimin artmasından endişe ediliyor.

ABD son dönemde Avustralya'daki üslere rotasyon usulüyle asker göndermeye başladı. Çin, Avustralya'nın önemli bir ticaret ortağı; Avustralya'nın ihracatının dörtte birini Çin satın alıyor. Ne var ki Avustarlya'nın askeri alanda en önemli ortağı ABD. Avustralya'da konuşlanacak ilk ABD askerleri geçen ay Darwin kentine gitti. ABD'nin 2020 yılına kadar Avustralya'ya 2 bin 500 kadar asker göndermesi planlanıyor. Avusturalya'nın ABD yanlısı tutumuna karşı Çin'de alarm zirleri çalıyor. Asya Pasifikte tek güç olmayı planlayan Çin'in Avusturalya üzerinden ABD'nin bölgeye hakim olması istenmiyor. Fakat son günlerde artan gerilim sadece asker gönderme ile sınırlı kalmadı. ABD'nin destek verdiği Avusturalya donanmasına ait Denizaltı sürüleri Çin kara suları sınırlarında gezmeye başladı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'ndeki kışkırtıcı politikaların, Çin'in bölgesinde yalnızlaşmasının ötesinde, 3'üncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini ifade etmişti.

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