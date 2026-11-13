Araştırmada ürküten sonuç! Sağlığını yapay zekaya teslim eden hapı yuttu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, beş farklı yapay zeka modeliyle gerçekleştirdikleri araştırmada, sağlık alanındaki soruların yalnızca yüzde 30'una doğru yanıt verildiğini açıkladı. Yapay zekanın sağlık konularında bilinçsizce kullanılmasının ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayan Kılınç, “Beş farklı yapay zeka dil modeline sağlıkla ilgili sorular yönelttik. Verilen yanıtları incelediğimizde 10 sorudan yalnızca üçünün doğru olduğunu gördük. Yapay zekaya aşırı güvenerek sağlığını ona emanet eden kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir” dedi.