Araştırmada ürküten sonuç! Sağlığını yapay zekaya teslim eden hapı yuttu

'RİSK YAŞANABİLİR' Yapay zeka etiği ve kullanım kurallarının dünya genelinde tartışıldığını belirten Prof. Dr. Kılınç, "Dünyada örnekleri var, yapay zekaya sorulup öneriye uyduğu için yaşamını tehdit edecek durumlarla karşılaşan olgular olduğunu duyuyoruz. Ülkemizde henüz böyle bir durum yaşanmadı. Ama bu yaptığımız çalışmaya bakacak olursak yapay zekaya çok güvenip sağlığını ona emanet edenlerin risk yaşayabileceğini düşünüyoruz. Yapay zekayla ilgili her alanda kontrolsüz bir kullanım olduğu için ve yapay zekanın evcilleştirilmesi yapılmadığı için hangi soruya doğru cevap veriyor bir güvencemiz yok. Dünyada da bu tartışılıyor. Yapay zeka etiği ve kuralları oluşturulmaya çalışılıyor. Henüz 'şu dil modeli daha güvenlidir' diyeceğimiz elimizde bir veri maalesef yok" diye konuştu. (DHA)