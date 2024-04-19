Deniz Zeyrek'in kardeşi makamı götürdü!
CHP'ye yakın Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Sözcü TV ve Now ekranında CHP şakşakçılığı yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi ödüllendirildi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yemeğe katılıp kaz eti yiyen Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Belediye şemasına göre, Ediz Zeyrek belediye başkan yardımcılığı göreviyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.
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Deniz Zeyrek liyakatsız atamalara ilişkin 2019'daki yazısında "yeğencilik" demişti.
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