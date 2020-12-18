Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar

Çin aşısı olan İsmail Saymaz yaşadıklarını anlattı.

Her şey 9 Aralık akşamı Habertürk TV'de yayınlanan, Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında başladı. Covid-19 aşısı hakkında konuşurken, yayını izleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stüdyodaki yorumcuların aşı gönüllüsü olması halinde yardım edecekleri yönünde bir mesaj gönderdi” diyen Saymaz şöyle devam etti:

"Veyis Ateş ve Hadi Özışık, geçmişte Covid-19 geçirdiği için aşılanmadı"

GENAR Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, yerli aşı için gönüllü olacağını belirterek çalışmaya katılmayacağını söyledi. Veyis Ateş ve Hadi Özışık, geçmişte Covid-19 geçirdiği için aşılanmadı. Geriye Deniz Zeyrek, Kemal Öztürk ve ben kaldık.

Aşı maratonum, 15 Aralık'ta başladı. O sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Müşaviri Hakkı Kırkaya ile birlikte, eski adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gittik. Beni hastanedeki aşı çalışmasının koordinasyonunu yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taner Yıldırmak karşıladı.

Aşı vurulmam için halen ve geçmişte Covid-19'a yakalanmamış olmak gerekiyordu. Bu amaçla ilkin PCR testim yapıldı. Ardından Covid-19 geçirip geçirmediğimi belirlemek üzere antikor testi için kan örneği alındı. Yarım saat sonra eve döndüm. 16 Aralık'ta hastane tarafından arandım. PCR testimin ve antikor sonucumun negatif olduğu bildirildi. Yani, bugüne dek Covid-19 geçirmemiştim. 17 Aralık'ta bekleniyordum.

Aşı numaram: 107006

Dün saat 11'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Enfeksiyon Ünitesi'nde aşı için kabul edildim. Başlangıçta, ateşim ve tansiyonum ölçülerek, aşıya uygun olduğum tespit edildi.

Aşı grubunda mı, yoksa plasebo (aşı görünüm verilmiş sıvı) grubunda mı olduğumun bilinmediği ifade edildi.

Hafif bir acı

Aşı omuz ile dirsek arasına vuruluyor. Diğer aşılardan daha fazla ve daha yoğun bir acı hissetmedim. Kolumda uyuşukluk veya sancı olmadı. Hafif bir baş dönmesini saymazsak, bir yan etki ile karşılamadım. Aşı vurulduktan sonra yarım saat gözlem altında tutuldum. Yarım saat sonunda tansiyonum ölçüldü.

İkinci doz 31 Aralık'ta

İkinci doz aşımı 31 Aralık'ta olacağım. Böylece süreç tamamlanacak.