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Medya Deniz Zeyrek fena coştu! Oturup ağlama sonra koçum
Medya

Deniz Zeyrek fena coştu! Oturup ağlama sonra koçum

Yeniakit Publisher
2023-05-01 19:47:00 -
Deniz Zeyrek fena coştu! Oturup ağlama sonra koçum

Her seçim öncesinde boyunu aşan laflar eden, ancak AK Parti sandıkları patlatınca dut yemiş bülbüle dönen Deniz Zeyrek, yine büyük konuştu.

Her seçim öncesinde boyunu aşan laflar eden, ancak AK Parti sandıkları patlatınca dut yemiş bülbüle dönen Deniz Zeyrek, yine büyük konuştu. 

Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini ileri süren ve bunu da kendinden çok emin bir şekilde dile getiren Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, "Aksi olursa ne yapacaksın" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Her yerde aynı soruyla karşılaşıyorum: “Gidecekler mi?”

Eskiden “Kazanacak mıyız” diye soranlar da oluyordu ama son zamanlarda hep “bu kez gidecekler mi” sorusunu duyuyorum.
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Ben de bu soruya genelde “Evet, Recep Tayyip Erdoğan bu defa kaybedecek” karşılığını veriyorum.

(…)

Erdoğan ve ekibi umutlarını muhalefet kanadındaki diğer adaylar Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a bağlamış durumda. Onlara verilecek her oyun kendilerine geleceğinin farkındalar ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasının önüne İnce ve Oğan'ın geçeceğine inanıyorlar.

Ancak öyle olmayacak.

“Bu kez gidecekler mi” diye soranlar, son dönemeçte eleştirseler de kızsalar da Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday olan Kılıçdaroğlu'na yönelecekler.

Hayal kırıklığını sadece Erdoğan değil, İnce ve Oğan da yaşayacak.

Seçimi Erdoğan kaybedecek. (…)"

 

 

 

 

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