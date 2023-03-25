Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! Hayrola koçum, ne bu panik

Sözcü gazetesinde kalem oynatan CHP amigosu Deniz Zeyrek, çok fena tutuştu. Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanacağı gerçeğini yavaş yavaş kafasına sokmaya başlayan Zeyrek, Türkiye'yi yıllardır başarıyla yöneten kadrolara iftira atmayı da ihmal etmeyip yaşadığı paniği şöyle gözler önüne serdi:

"14 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’ın kazanması halinde başımıza gelecekleri siz tahmin edin. Bazılarınız bu satırları okuduktan sonra “Seçimden sonra heteredoks ekonomi modelinden ortodoks ekonomi modeline geçerler, kemer sıkmaya başlarlar, toparlarlar” diyebilirsiniz. Bunu yapabilmeleri için de uluslararası piyasaları yanlarına alabilmeleri, kaynak bulmaları lazım. Bunu yapabilecek kadrolara da ne yazık ki sahip değiller."



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