Deniz yosunlarından 'optik lif' geliştirildi

Brezilya Campinas Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, deniz yosunlarından optik lif geliştirmeyi başararak önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamada, geliştirilen optik lifin birçok alanda kullanılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Eric Fujiwara, "Optik lifimiz, harici 2,5 mm çaplı ve katı çekirdeğinin etrafındaki altı adet 0,5 mm hava delikli bir agar silindiri. Agar çekirdeğinin indeksindeki kırılmalar ve hava delikleri arasındaki fark sebebiyle ışık sınırlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Lifin geliştirilme sürecini de anlatan Fujiwara, açıklamasına şöyle devam etti: "Lifi oluşturmak için gıdalarda kullanılabilir agarı, altı ana eksen etrafına uzunlamasına yerleştirilmiş 6 dahili çubukla birlikte kalıba döktük. Jel, uygun alanları doldurabilmek için kendisini dağıttı. Soğuduktan sonra çubuklar hava deliklerinden çıkarıldı. Katılaştırılmış dalga kılavuzu, kalıptan bırakıldı. Kırılma indeksi ve lifin geometrisi, agar çözeltisinin ve kalıp tasarımının bileşenlerinin çeşitlendirilmesiyle uyarlanabildi."

Yeni optik lifin, vücut yapısını görüntülemede, fototerapi ya da optogenetikteki bölgesel ışık gönderiminde ve belirli organlardaki mikroorganizmaların tespitinde kullanılması hedefleniyor.