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Spor

Deniz Yaldır’ın rotası Türkiye

İsveç’in Umea takımında forma giyen Türk futbolcu Deniz Yaldır, tekrar Türkiye’de oynamak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:29:52 -
Deniz Yaldır’ın rotası Türkiye

İsveç’in Umea takımında forma giyen Türk futbolcu Deniz Yaldır, tekrar Türkiye’de oynamak istediğini söyledi. Yaldır, “Türkiye’de oynadığımda hedeflerime ulaşamamıştım. Şimdi tekrar dönmek için hazırım” dedi.


Futbol hayatına İsveç’te başlayan ve bir dönem Anadolu Selçukluspor forması giyen Deniz Yaldır, Türkiye’den tekrar İsveç’e transfer olmuştu. Şu anda İsveç’te Umea forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, hedefinin tekrar Türkiye’ye dönmek olduğunu ifade etti. Sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Deniz Yaldır, “Türkiye’deki birçok arkadaşımla hala görüşüyorum ve futbol hayatıma Türkiye’de devam etmek istiyorum. Sözleşmem aralık ayına kadar. Bu süreçte nasıl bir gelişme olur bilmiyorum ama daha önce Türkiye’de oynadığımda hedeflerime ulaşamamıştım. Şimdi ikinci bir şans bulursam, çok daha farklı bir şekilde kendimi göstereceğim” ifadelerini kullandı.

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