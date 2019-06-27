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Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Deniz Türüç, kendisi için belirlenen bonservis bedeli ve transferi hakkında konuştu.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Deniz Türüç, yeni sezon öncesinde transfer olma kararı aldı.

Kayserispor yönetiminin transfer için izin verdiği Deniz Türüç yaptığı açıklamada, 10 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelinin fazla olduğunu belirtti.

"Bu sene olacak"

Transfer olmak için sabırsızlandığını söyleyen Deniz Türüç, "Adımın Süper Lig'in devleriyle anılmasından dolayı gurur duyuyorum. Ancak bu kez farklı. Bu sene bu işin olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim, bir şeyler var. Güzel şeyler olacak, bunu hissediyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyorum" dedi.

"Kimse 10 milyon Euro vermez"

Kulüp tarafından bonservisinin 10 milyon Euro olarak belirlenmesine tepki gösteren Deniz Türüç, "Şu an Türkiye'de herkes biliyor ki bu transfer 10 milyon Euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak lazım. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez. Elbette Kayserispor'a para kazandırarak gitmek istiyorum. Bu yüzden iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Ben kendimi yeni bir maceraya hazır hissediyorum. Artık büyük takım zamanımın geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Kayserispor
  4. Deniz Türüç
  5. Süper Lig
  6. Transfer

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