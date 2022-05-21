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Teknoloji Deniz tabanındaki internet kabloları deprem sensörü olarak kullanılabilir
Teknoloji

Deniz tabanındaki internet kabloları deprem sensörü olarak kullanılabilir

Bilim insanları deniz tabanlarındaki internet kablolarının deprem ve tsunamileri tespit etmek ve iklim değişikliğinin okyanus akıntılarında yarattığı değişikliği anlamak için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.or.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 23:46:00 - 2022-05-21 23:47:58
Deniz tabanındaki internet kabloları deprem sensörü olarak kullanılabilir

Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı (NPL) ve ortaklarının yürüttüğü araştırmada, bilim insanlarının geliştirdiği teknik İngiltere ve Kanada arasındaki fiber optik kablolarda denendi.

Araştırmacılar bu tekniği, kalıcı sualtı deprem sensörlerinin çok yüksek maliyetli olması nedeniyle geliştirdiklerini, yeni bir ekipman yerleştirmek yerine mevcut kablolardan faydalanmanın çok düşük maliyetli olduğunu açıkladı.

BBC'ye konuşan NPL'den Dr. Giuseppe Marra, "Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olsa da bütün sismik istasyonlar karada. Su altına kalıcı bir sensör yerleştirmek ise son derece zor" dedi.

Okyanus ve deniz tabanlarında 430'dan fazla fiber optik hat olduğu ve bunların toplam uzunluğunun 1,3 milyon kilometreyi aştığı tahmin ediliyor.

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