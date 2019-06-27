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Deniz seviyesinde tiyatro başladı

Mirket adlı bir grubun “Deniz Seviyesinde Tiyatro” sloganı ile gerçekleştirdiği Datça Tiyatro Festivali başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:00
Deniz seviyesinde tiyatro başladı

Mirket adlı bir grubun “Deniz Seviyesinde Tiyatro” sloganı ile gerçekleştirdiği Datça Tiyatro Festivali başladı.



Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 25 bin kişini ziyaret ettiği Datça Tiyatro Festivali bu yıl 26-30 Haziran tarihlerinle tiyatro severlerle bir araya geliyor. Birbirinden renkli oyunların, gösterilerin ve konserlerin yapılacağı festival 26 Haziran’daAkustikhane’nin açılış konseriile start aldı. Tiyatro tutkusunu ve muhabbeti bir araya getiren festivale Alican Yücesoy, Beyti Engin, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Dicle Doğan gibi isimler katılıyor. Başarılı oyuncu Beyti Engin Festival boyunca alternatif sahnede oyunculuk üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Başarılı isimler panayır alanında gerçekleştirilen söyleşilerle atölye etkinlikleri ile ziyaretçilerle bir araya gelecek.


Bu yıl 50 bin kişinin katılacağı beklenen festivalin basın toplantısı bugün festivalin de gerçekleştirildiği panayır alanında gerçekleştirildi. Festivale büyük katkı sağlayan Beyti Engin, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın yanı sıra Mirketekibinin kurucularından Gediz Alper, Büşra Serdar, Bersis Yılmaz basın toplantısında festival sürecini basın mensuplarına aktardı.



“Eksik olay şey dedikleri gibi muhabbet”


Geçtiğimiz yıl da festivale katılan Beyti Engin, “Geçen yıl davet aldığımda ne olduğunu çok bilmeden hop içine atladığım, ne güzel gençler bir şeyler yapıyor diye geldiğim bir şeyi. Ama buraya geldiğimde şunu fark ettim. İstanbul’da aynı sektörün içinde aynı sektöre hizmet ediyor olsak da birbirimizden çok uzakta yaşıyoruz ve sektör adına bulunacağımız girişimlerde, sektörün ilerlemesi adına yapacağımız herhangi bir şeyde eksik olay şey dedikleri gibi muhabbet” ifadelerini kullandı. Engin, geçen yıl aynı kuşağın farklı ekollerinden oyuncuları olarak Datça’da bulunduklarını ifade ederek, festivalin gelenekselleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



“Burada muazzam bir şey yapıyorsunuz”


Bülent Şakrak ise, “Biz mesleğe dahil olduğumu sizin içinde olduğunuz yaşlarınızda sizin yaptıklarını yapmaya cesaret mi edemedik, fırsatımız mı olmadı, bu işleri becerecek yeteneği mi görmedik kendimizde bilmiyorum. Burada muazzam bir şey yapıyorsunuz. Bu mesleğe gönül vermiş kim olsa buraya dahil olmak ister. Sizin yaptığınız bir şeye dahil olmak için buradayım. Muhabbetten yola çıktınız. Muhabbeti çok edilen bir festival. Bu yıl ikincisi olmasına rağmen muhabbeti olan bir festival. Yekta Kopan’ın aklı burada kaldı. Size aşkla bağlı biz de bundan sonrasında aşkla bağlı olacağız” ifadelerini kullandı.



“Gençlerin yüreği ve cesareti olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez”


“Gençlerin yüreği ve cesareti olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez” diyen Ceyda Düvenci de, şu ifadeleri kullandı:


“Biz kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz sanat adına 25 yıldır. Şimdi gençler en kısa zamanda bizim sığdırdıklarımızı sığdırdılar bu çok gurur verici, yaptıkları şey çok kıymetli. Çünkü hem ülkenin bir şehrini kalkındırıyorlar, oranın farklı bir şekilde duyulmasına, anlamına daha büyük anlamlar katmasını sağlıyorlar, Datça’ya bakış değişiyor. Hem tiyatroya gönül vermiş bir sürü genci bir araya topluyorlar. Benim en çok etkilendiğim şey dün Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları, ortaokul, liseler arası tiyatro yarışmasında jüri üyesi olmaktı. Birbirinden kıymetli ve değerli çocuk aynı zamanda sınava hazırlanırken aynı zamanda tiyatro sahnesinde oyun hazırlamışlar ve bizi gördükleri için inanılmaz heyecanlıydılar. Aydınlık, cesur, tiyatroya gönül vermiş gençler verebilirdi bu fırsatı çocuklara. Yaptıkları çok önemli bir köprü.Sanatı dimdik ayakta tutmak. Çünkü bu ülkeyi sanat kurtaracak, bu ülkeyi tiyatroya gönül vermiş gençler kurtaracak. Bu noktada bizim yaptığımız tek şey 25 yıl bize verdiği bilinirliği kullanıp onların sesinin daha yüksek çıkmasını sağlamak”



Bersis Yılmaz ise, festivalin hızla devam ettiğini dile getirerek, “ Dört gün boyunca burada birçok etkinlikler burada 7’den 70’e ziyaretçilerimizle emhal olacağız ve çok keyifli anılar biriktireceğimiz kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.


“Yaptığımız işi farklı kılan en büyük şey, bizim yola çıkış noktamız, hayalimizde ütopya olarak adlandırdığımız şey konuşulması en kıymetli olan şey” diyen Büşra Serdar da, “biz çok genç bir ekibiz. Sanat eğitimi, deneyimi nasıl olmalıkültürle sanatla bir arada olmanın bütün dünyada en büyük olayı festivaller. Festivaller dünyada nerede, burada nerede? Biz festival deneyiminden ne aramalıyız gibi konuşurken kendimizi hayal ettiğimiz festivali yapmaya çalışırken bulduk. buradan da Datça Tiyatro Festivali doğdu. Hepimiz muhabbet kelimesinde birleştik.Tiyatro bir muhabbettir. Tiyatro birleştiricidir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:00
  1. sanat
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