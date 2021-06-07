Marmara Denizi adeta müsilaj sorunu sebebiyle can çekişiyor. Deniz salyası temizliği için düğmeye basıldı ancak vatandaşlar bu durumun ne zaman düzeleceğini, çevreye olduğu kadar kendilerine de zararlı olup olmadığını merak ediyor. Peki, deniz salyası olan yerde denize girilir mi?

Deniz salyası nedir?

Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Deniz salyası olan yerde yüzmek sakıncalı mı?

Uzmanlar deniz salyasının zehirli olmadığını belirtiyor. Kokusu ve yapış yapış dokusuyla dikkat çeken deniz salyası, zehirli olmasa da pek çok bakteri barındırıyor. Bu sebeple uzmanlar, müsilajın bulunduğu yerde denize girilmesinin doğru olmadığını, bakterilerin yüzenleri olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.