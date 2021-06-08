Marmara Denizi’nin pek çok yerinde müsilaj yani deniz salyası sorunu yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak. Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek. Peki, deniz salyası nedir?

Deniz salyası nedir?

Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Uzmanlar deniz salyasının zehirli olmadığını ancak pek çok bakteri barındırdığı için temastan kaçınılmasının önemli olduğunu ifade ediyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Plankton Araştırma Laboratuvarı'nda, 23 gün önce Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerinden alınan deniz salyası örnekleri incelendi. İncelenen salyada çok sayıda evsel atık, bakteri ve müsilaja sebep olan tek hücreli canlılar tespit edildi. Tek hücreli canlıların müsilajı artırmada büyük rol oynadığı saptandı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Neslihan Özdelice, "2007-2008 yıllarında gözlemlediğimiz türlerin çoğu, yine bu sene de müsilajdan sorumlu olan türler baskın. Onların dışında farklı olarak bir tür daha gördük. Bu türlerle denemeler yapacağız.Canlıyı belli bir sıcaklık, azot, fosfor kullanarak strese sokarak hangi şartlarda, hangi noktada müsilaj salgıladığını belirleyeceğiz. 2007-2008'de görmediğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş halde. Bu senelerden sonra yoğun bir girdi olmuş ki, gerek yağışlarla tarımsal alanlardan girdi, gerek evsel atık oranlarıyla evsel atıklardaki oran da yükselmiş ki, biz bu yapıyı yoğun olarak bu sene görüyoruz" dedi.