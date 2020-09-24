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Spor Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak
Spor

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:41:00 -
Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak


ANKARA (AA) - Milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayağında İspanya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto3 Şampiyonası 9. ayak yarışları 25-27 Eylül tarihlerinde 4.6 kilometre uzunluğa sahip İspanya’nın Barselona-Katalunya pistinde düzenlenecek.

Barselona etabında yarışlar yarın serbest antrenmanlarla başlayacak ve 26 Eylül Cumartesi günü sıralamalarla tamamlanacak.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, 27 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'te 21 tur üzerinden start alacak yarışta mücadele edecek.


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