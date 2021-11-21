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Gündem Deniz manzarasını kapatıyor iddiasıyla camiyi mahkemeye verdi
Gündem

Deniz manzarasını kapatıyor iddiasıyla camiyi mahkemeye verdi

Yalova'da bulunan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi'ni deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla etrafındaki arsa sahipleri mahkemeye verdi. Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisini Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, “İnsanlığın vicdanına bıraktık biz bu işi artık” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:07:00 -
Deniz manzarasını kapatıyor iddiasıyla camiyi mahkemeye verdi

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2018 yılında ruhsatı alınarak inşasına başlanan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi, tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Kısa bir süre sonra cami cemaatine gelen tebligat herkesi şok etti.

Tebligatta, Yalova Belediyesine Milli Emlak'a ve Yalova Müftülüğüne dava açıldığını, inşaatın durdurulmasını ve ruhsatın iptalinin istendiği gören cami cemaati, arsa sahiplerine ulaştı. Mahkemeye veren arsa sahibi firma, Bursa 4. İdare Mahkemesine başvurduğunu, nedeninin ise arsalarının değer kaybı yaşadığını deniz manzarasının kapandığını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisini Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, “İnsanlığın vicdanına bıraktık biz bu işi artık” dedi.

“Bugün çok üzücü bir olay aslında burada toplanmamız. Duygulanarak bunları söylüyorum gerçekten” diyen Kalaycı, “İki gün önce acı bir haber aldık. Bizim için çok acı, kutsal ve dinimizle ilgili bir çalışma yaptık. Rabbim bize nasip etti camiimizi bu noktaya getirdik. Fakat burada boş arsası olan yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi'ne Milli Emlak'a dava açtı. Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi Ferhat Bey Caddesi üzerinde hayırseverlerin ve vatandaşların desteği ile yapımı tamamladığımız, ana sponsorumuz Hafız Yaşar Sabri Yıldırım'ın ismini taşıdığı cami maalesef ki kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir.

Gerekçesi camiinin deniz manzarasını yok edip hak kaybıymış. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş dava olarak gündeme taşımıştır. Temelinden bu güne kadar hiçbir hukuksuzca iş yapmadan devletimize ve dinimize layık olacak şekilde camimizin inşasını tamamladık. Biz bu caminin inşasını 12. ayın 31'i 2018 tarihinde ruhsat aldık bu noktaya getirdik. Ama bu şahıs bu ruhsatın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bunu da sizler aracılığıyla önce dinimizin ve Türkiye kamuoyuna vicdanlarına havale ediyoruz. Yüce mahkemenin vereceği karar doğrudur bellidir her şey yasaldır. Bu konuda mahkemenin kararlarını bekleyeceğiz. Bu konuda elimizden geleni her şeyi yapacağız. Biz dernek başkanı ve dernek yönetimi olarak ve cemaat olarak görüyorsunuz küçük bir cemaat topladık buraya daha kadro açılmadı ama birkaç büyüğümüz namaz kıldırıyorlar biz de görevimizi yerine getiriyoruz. İnsanlığın vicdanına bıraktık biz bu işi artık" dedi.

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Yorumlar

VATANSEVER

bunlar geberince leşini CAMİİ ye getirmesinler denize atsınlar
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