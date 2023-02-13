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Aktüel Deniz Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedeler tahliye ediliyor
Aktüel

Deniz Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedeler tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:34:00 - 2023-02-13 23:57:39
Deniz Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedeler tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklar da vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Adana’da depremden etkilenen 49 vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait C-72 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına ulaştırıldı. Beraberiz Türkiye” ifadelerine yer verdi.

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