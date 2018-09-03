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Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personeline FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden 11 şüpheli gözaltına alındı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:49
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personeline FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen 8'i muvazzaf olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Aydın, Çanakkale ve Bartın'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, 5'i hakkında da daha önce idari işlem uygulandığı belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:49
  1. Bartın
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Çanakkale
  6. Bursa
  7. Aydın
  8. Ankara
  9. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  10. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  11. fetö

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