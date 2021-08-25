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Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atama
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Gündem Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atama
Gündem

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atama

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı

Yeniakit Publisher
2021-08-25 05:20:00 - 2021-08-25 05:28:48
Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atama

Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

Kara kuvvetleri

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

Hava Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.

141 general ve amiral atandı

Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.

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