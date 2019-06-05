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Deniz kaplumbağalarını kurtarma merkezi projesi çevrecileri endişelendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (DEKAMER) iyileştirilmesi için düzenlenecek ekolojik tasarım yarışması çevrecileri endişelendirdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:15
Deniz kaplumbağalarını kurtarma merkezi projesi çevrecileri endişelendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (DEKAMER) iyileştirilmesi için düzenlenecek ekolojik tasarım yarışması çevrecileri endişelendirdi.


Bakanlık tarafından ödüllü "İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması" ile DEKAMER’in yenilenmesinin amaçlandığı açıklanırken, yarışma çevrecileri endişelendirdi. Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği üyesi Murat Demirci, 6 yıl önce de aynı istekle iyileştirme projesi düşünüldüğünü belirtti. DEKAMER’in isteklerinin somut ve gerekli olduğunu fakat İztuzu kumsalında yapılaşmanın doğru olmayacağını daha önce de dile getirdiklerini belirten Demirci, “İztuzu kumsalındaki DEKAMER için ekolojik tasarım adı altında mevcut tesislerin iyileştirilmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik bir yarışma açıldı. Dalyan’daki sivil toplum kuruluşları yerel halk bir araya gelerek İztuzu kumsalında yapılacak herhangi bir binanın, yapılaşmanın doğru olmayacağını DEKAMER’in isteklerinin, ihtiyaçlarının somut ve gerekli olduğunu fakat yerinin orası olmadığını söyledik. Bu sebeple o zaman projeye karşı çıkmıştık. O zaman proje kaplumbağa şeklinde yaklaşık 8 buçuk metre yüksekliğinde bir binaydı ve asla oraya uygun olmayan tarzdaydı” diye konuştu.


Geçtiğimiz 6 yıl içinde DEKAMER ile sürekli irtibat halinde kaldıklarını aktaran Demirci, “Yapılacak merkezin İztuzu’nda değil de Dalyan’da ya da uygun bir yerde olmasını önerdik. Hatta Ortaca Belediyesi bir yer tahsisinde bulundu. Bildiğimiz kadarıyla o bina biraz hazırlandı” dedi.



“6 yıl öncesinden farkı yok”


Şartnamenin 6 yıl öncesinden farkı olmadığını söyleyen Murat Demirci, “Ardından ekolojik tasarım adı altında yeni bir yarışma ortaya çıktı. Şartnamesine baktığımızda 6 yıl öncesinden hiç farkı olmayan bir yaklaşımla karşılaştık. Bu açıkçası hiç hoşumuza gitmedi. Demek ki başladığımız yere döndük. Biz istiyorduk ki DEKAMER’in ihtiyaçlarının hepsini orada karşılamayalım. Ana faaliyetlerini DEKAMER Dalyan’da yapılacak bir merkezde yapsın. Ayrıca genişlemesine imkan veren bir sahada olsun. Fakat yarışma şartnamesinde 6 yıl önceki yaklaşımın aynısını gördük. Bu durum birkaç noktadan dolayı kabul edilemez. Kıyı Kanunu’na ve diğer benzer kanunlara uygun olması gerekiyor, DEKAMER’e tahsis edilen saha kıyı şeridinin ilk 50 ve 100 metre içerisinde. Bu demektir ki yapılacak binalar bunun dışında olmalı” şeklinde konuştu.



“Yapılaşmaya kapıyı açmayalım”


İztuzu kumsalının doğal kalmasını amaçladıklarını vurgulayan Demirci, “Orada çarpık bir yapılaşma var. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Fakat binaların aynı şekilde bu sefer ekolojik bir tasarımla oraya koyulması kamu veya kamu dışı başka kurumlara kötü örnek olacak. Biz oranın doğal bir plaj olarak kalması için uğraşırken kendi elimizle yapılaşmaya açmış oluyoruz. Başka bir kurumun ilerleyen yıllarda benzer bir istekle karşımıza çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu sebeple bu kapıyı açmayalım diyoruz. Bu kapıyı üniversite hiç açmasın, üniversite buna sebep olmasın. Kötü örnek olmasın” ifadelerini kullandı.



“Şartnamede değişikliğe gidilmeli”


Yarışma şartnamesinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü;


“Yaklaşımımız, İztuzu’na daha çok nasıl insan çekeriz yerine bu kumsala daha az baskı yaratmaya cevap olmalı. Bu yaklaşım benimsendiği takdirde orada en az seviyede bir yer. Diğer kısımlar ise Dalyan ya da Gökbel’de olabilir. Konaklamadan bahsediliyor, bu kesinlikle orada olmamalı. Bunların çözümü var, yeter ki isteyelim. Bizim sivil toplum kuruluşu, Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği olarak bakış açımızda değişiklik yok. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska hocamız ile iyi bir diyalog içindeyiz. Umarım bu bakış açısını değiştirir ve yarışma öncesinde şartnamede değişikliğe giderler.”

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:15
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