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Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir hale getirmeye ne dersiniz?

Evinizi hem ucuz hem de şık bir aksesuarla süslemek istemez misiniz? Bunun için ihtiyacınız olan yalnızca deniz kabuğu… İşte, deniz kabuklarıyla ev dekorasyonu yapmanın püf noktaları…

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir hale getirmeye ne dersiniz?

Yaz aylarında tatil bölgelerine ilgi bir hayli fazla olur. Tatil denildiğinde ise akla öncelikle güneş, deniz ve kum gelir. Elbette bu üçlünün peşinden de akıllara deniz kabukları gelir. Kız çocuklarının aksesuar yapmak için topladığı yetişkinlerin ise genellikle akvaryumlarını süslemek için tatil dönüşü eve getirdikleri deniz kabuklarıyla yaşam alanınızı son derece şık bir hale getirebilirsiniz.

Vazoları şıklaştırabilirsiniz

Deniz kabuklarını güzelce temizledikten sonra çiçek ya da mum koyduğunuz vazoların içerisine yerleştirebilirsiniz. İnanın vazolarınız bu yöntemle son derece zarif görünecek.

Eski eşyaları yenileyin

Evinizde modası geçmiş ya da boyası dökülmüş bir sehpa mı var? Hiç dert etmeyin bir poşet dolusu deniz kabuğu ile eski sehpanızı son derece zarif bir hale getirebilirsiniz.

Deniz kabuğundan mum

Ev yapımı mumlara olan ilgi son yıllarda bir hayli arttı. Siz de evde mum yapmak istiyorsanız deniz kabuklarından yararlanabilirsiniz. Hazırladığınız mumu büyük deniz kabuklarına boşaltıp, soğumasını bekleyebilirsiniz. Ev yapımı bu mumları gönül rahatlığıyla sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Aynalarınızın bir tarzı olsun

Evdeki aynalarınızın çerçevelerini deniz kabuklarıyla süsleyip, ortaya şahane eserler çıkarabilirsiniz.

Boya zamanı

Deniz kabuklarını arzu ettiğiniz akrilik boya ile renklendirebilirsiniz. Boyadığınız kabuklarla takı yapabileceğiniz gibi dekoratif obje olarak da kullanabilirsiniz.

Saksılara yaz havası

Evlerde bulunan saksılarınızı deniz kabuklarıyla süsleyip, göz alıcı bir hale getirebilirsiniz. Hem de yapıştırıcı maliyetine…

Duvarlarınızı süsleyin

Evinizin bir duvarını deniz kabuklarıyla bezeyebilirsiniz. Evet, kabul edelim bu son derece zahmetli bir iş. Bunun yerine renkli çerçevelere yerleştirdiğiniz kabuklarla evinizde dört mevsim yaz esintisini hissedebilirsiniz.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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