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Siyaset Deniz Gezmiş'in gerçek yüzü anlatılınca hazmedemediler! 'Anayasal düzene başkaldıranları burada anmayın'
Siyaset

Deniz Gezmiş'in gerçek yüzü anlatılınca hazmedemediler! 'Anayasal düzene başkaldıranları burada anmayın'

Yeniakit Publisher
2024-05-14 16:12:00 - 2024-05-14 16:47:47

İBB Meclis toplantısında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan CHP'lilerle Gezmiş ve arkadaşlarının gerçek yüzünü anlatan Cumhur İttifakı üyeleri arasında tartışma yaşandı.

İBB Meclisi toplantısında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki gösterildi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının gerçek yüzünü anlatınca, CHP'liler konuşmayı hazmedemedi.

MHP'li Ayhan, "Deniz Gezmiş, silah tehdidi ile İş Bankasını soymuş. İstanbul'da birçok soygun ve gasp eyleminde bulunmuş. ODTÜ'de görevli bir kişinin arabasını silah zoruyla gasbetmiş. Zorla evine girilen bir astsubayın eşinin silahla yaralanmasına sebebiyet vermiş. Bir astsubayı silah zoruyla kaçırmış. Türk polisine kurşun sıkmış. Şarkışla ve Gemerek'te güvenlik güçlerimizle, Türk askeriyle silahlı çatışmaya girmiş bir kişidir." dedi.

Gerçekleri hazmedemediler!

CHP sıralarına seslenen Ayhan, "Biz bu kişinin yaptığı eylemleri terör, kurduğu örgütü terör örgütü olarak nitelendiriyoruz. Anayasal düzene karşı olan bu vatandaşın anılmasını da doğru bulmuyoruz." uyarısında bulundu.

Gerçekleri duymaya tahammül edemeyen CHP'liler sıralara vurarak, MHP'li Ayhan'ın konuşmasını sabote etti. Bir süre yaşanan karşılıklı tartışmanın ardından meclis oturumuna ara verildi.
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