Deniz Depboylu: MHP’nin teklifi şiddeti bitirecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Ailelerin korunması, şiddetin önlenmesi için güçlü bir Ruh Sağlığı Yasası’na ihtiyacımız var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak derneklerle birlikte hazırladığımız Ruh Sağlığı Yasa Teklifi, komisyona iletilmiş durumda. İnşallah bir an önce kabul edilir, şiddet olayları da biter” dedi.
Artarak devam eden şiddet olaylarının kendilerini en çok üzen konuların başında geldiğini belirten Depboylu, şunları kaydetti: “Profesyonel danışmanların, psikologların çalışma şartlarıyla ilgili mevzuatın düzenlenmesi, sağlam bir kanunun olması gerekiyor. Bu Ruh Sağlığı Yasası ile bu mümkün. Hedefimiz şiddette sıfır noktası. Sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik artık son noktaya kadar, yapılması gereken ne varsa yapacağız.”