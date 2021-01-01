Deniz Depboylu: MHP’nin teklifi şiddeti bitirecek

Artarak devam eden şiddet olaylarının kendilerini en çok üzen konuların başında geldiğini belirten Depboylu, şunları kaydetti: “Profesyonel danışmanların, psikologların çalışma şartlarıyla ilgili mevzuatın düzenlenmesi, sağlam bir kanunun olması gerekiyor. Bu Ruh Sağlığı Yasası ile bu mümkün. Hedefimiz şiddette sıfır noktası. Sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik artık son noktaya kadar, yapılması gereken ne varsa yapacağız.”