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Medya Deniz Demirkıran kimdir? Hakim Deniz Demirkıran kim oynuyor?
Medya

Deniz Demirkıran kimdir? Hakim Deniz Demirkıran kim oynuyor?

Eslem Akar kimdir? Hakim dizisinde yer alan Deniz Demirkıran karakterini kimin oynadığı oyuncunun ismi araştırılıyor. Peki, Deniz Demirkıran kim? Eslem Akar kim kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 18:42:00 -
Deniz Demirkıran kimdir? Hakim Deniz Demirkıran kim oynuyor?

ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinde yer alan Deniz Demirkıran karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hakim dizisinin Deniz’i kim?

Deniz Demirkıran kimdir? Hakim Deniz Demirkıran kim oynuyor?

Hakim dizisinde yer alan Deniz Demirkıran karakterini Eslem Akar oynuyor.

Eslam Akar; Azem Demikıran'ın tek kızı… Ozan'ın umutsuz aşkı... Hayata karşı farklı bir bakış açısı olan, iyi eğitimli biri... Annesiyle her ne kadar zıtlaşsa da hayrandır ona. Ailesinde en çok kardeşi Mert'i sevmektedir. Mert'in ölümü Deniz'in dönüm noktası olur. Hayatının en güzel ve içten yanını Mert'le kaybeder. Ta ki Ozan'la tanışana kadar. Bu gizemli çocuğa günden güne çekilen Deniz, kendini korkunç bir gerçeğin içinde bulacaktır.

Eslem Akar kimdir?

Eslem Akar 23 Mart 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Akar ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir.

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Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?

Medya

Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?

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