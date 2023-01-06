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Gündem Deniz Baykal'ın oğlundan flaş açıklama! Prof. Ataç Baykal böyle duyurdu
Gündem

Deniz Baykal'ın oğlundan flaş açıklama! Prof. Ataç Baykal böyle duyurdu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasına gerçekleştirdiği ziyaretin ayrıntılarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:31:00 -
Deniz Baykal'ın oğlundan flaş açıklama! Prof. Ataç Baykal böyle duyurdu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasına gerçekleştirdiği ziyaretin ayrıntılarını anlattı.
Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmiş, görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Ataç Baykal da bulunmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ile olan görüşmesini tv100’de aktardı. Ataç Baykal’ı telefonla aradığını belirten Barış Yarkadaş, "Görüşmedeki fotoğraf bazı televizyon kanallarında günlerdir konuşuluyor ve 3 ile 3 buçuk saat tahmin yürütüyorlar. Türkiye’de gazetecilik öyle bir hale gelmiş ki fotoğraf üzerinden tahminle saatlerce program yapıyorlar" dedi. Yarkadaş sözlerinin devamında, Ataç Baykal’ın "Babam seçimlerde aktif görev istedi ve CHP’ye katkı sunmak istediğini ifade etti. Bu görüşmenin esası Deniz Baykal’ın CHP’ye olan bağlılığını ve sadakatini ifade etme görüşmesidir" ifadelerini kullandığını aktardı.

"Tek bir yorum bile yapmadı"

Yarkadaş, Ataç Baykal’ın "Adaylıkla ilgili isim üzerinden konuşulmadı, Kemal Bey açtı tartışmayı aday belirleme sürecine ilişkin görüşlerini anlattı ve babam Deniz Baykal tek bir yorum bile yapmadı" dediğini söyledi.

“Babam Deniz Baykal’ı, Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye karşı gibi göstermek istiyorlar”

Ataç Baykal’a, “Görüşme fotoğrafı üzerine hangi yorumu yapıyorsunuz?” diye soran Yarkadaş, "Babam Deniz Baykal’ı, Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye karşı gibi göstermek istiyorlar. Bu mizansen Kemal Bey’in Deniz Bey’i ziyaret etmesiyle bozuldu, boşa çıkardık" cevabı aldığını aktardı.

Aslı Baykal'ın adı geçti mi?

Yarkadaş, Aslı Baykal’ın adının geçmediğinin bilgisini de paylaşarak şunları söyledi:

“Baykal ailesi bu yalan rüzgarından dolayı çok üzgün, Aslı Baykal’ın CHP’den istifa ettiğini Deniz Bey televizyon ve sosyal medyadan öğreniyor ve Ataç Baykal bunu duyduğunda ‘Devlet memuru olmasaydım gider CHP’ye üye olurdum’ diyor.”

 

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