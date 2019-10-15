Deniz Baykal'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Basına açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.

Baykal operasyonun çok riskli olduğunu belirterek "Milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fedakarlığı ve dayanışması ile olumlu bir sonuca doğru ilerlemesinden çok mutluluk duyuyoruz." dedi.

Deniz Baykal, ‘Umarız dünya bu süreçte takındığı olumsuz tavrı sorgulama gereğini hisseder. Bu, bölgede barış ve istikrara yardımcı olacak bir operasyondur.’