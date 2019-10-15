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Deniz Baykal'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

15 Ekim 2019 Salı 11:31
Deniz Baykal'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Basına açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.

Baykal operasyonun çok riskli olduğunu belirterek "Milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fedakarlığı ve dayanışması ile olumlu bir sonuca doğru ilerlemesinden çok mutluluk duyuyoruz." dedi.

Deniz Baykal, ‘Umarız dünya bu süreçte takındığı olumsuz tavrı sorgulama gereğini hisseder. Bu, bölgede barış ve istikrara yardımcı olacak bir operasyondur.’

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:31
  1. CHP eski Genel Başkanı
  2. Antalya Milletvekili Deniz Baykal
  3. Deniz Baykal
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • milletmillet51 dk önce
    Korkak herif çıkıp chp yı kimlerin işgal ettiğini söylesene
  • durmak yokdurmak yok1 sa önce
    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'mu yerli ve milli, Deniz Baykal'mı yerli ve milli ? Chp'nin geldiği mandacı görüntüyü iyi açıklayan bir cümle.

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