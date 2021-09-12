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Siyaset Deniz Baykal öldü mü? CHP'li isimden açıklama geldi
Siyaset

Deniz Baykal öldü mü? CHP'li isimden açıklama geldi

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğüne dair sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce konuştum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 18:07:00 - 2021-09-12 18:11:36
Deniz Baykal öldü mü? CHP'li isimden açıklama geldi

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce konuştum" diyerek iddiaları yalanladı.

Sosyal medyaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar damga vurdu. Kullanıcılar tarafından 83 yaşındaki Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

'Deniz Baykal öldü' iddiası 

1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini yürüten ve birçok hükûmette yer alan Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayılmaya devam edince, CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

"Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil"

Cumhuriyet’e konuşan Ateş, “Kendisi ile az önce görüştüm” diyerek iddiaları yalanladı.

Ateş, “Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil” diye konuştu.

 

 

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