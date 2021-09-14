Deniz Baykal nerede? Deniz Baykal öldü mü?

Kaset kumpasıyla istifa ettirilen CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Tedavisine devam edilen Deniz Baykal’ın öldüğü iddia edildi. Deniz Baykal’ın öldü iddiaları sosyal medyada da gündem oldu.

Deniz Baykal öldü mü?

Deniz Baykal nerede? Ortaya atılan iddialara Deniz Baykal ve yakın çevresinden yalanlama geldi. Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğunu ifade eden Deniz Baykal, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Baykal'ın hakkında yapılan yalan haberlere kızdığı öğrenildi. Deniz Baykal’a yakınlığıyla bilinen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de açıklama yaptı. Yılmaz Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil" şeklinde konuştu.