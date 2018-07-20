Deniz Baykal Meclis'e abone oldu! Tam 45 yıldır...

AA muhabirinin derlemelerine göre, CHP'li Deniz Baykal, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

80 yaşındaki Baykal'ın ömrünün yarısından fazlası Parlamento'da görev alarak geçti. İlk kez 1973 yılında 35 yaşında Antalya Milletvekili olan Baykal, o tarihten bu yana, 17. ve 21. dönemler hariç, aralıksız 45 yıldır Meclis'te görev yapıyor.

Deniz Baykal'dan sonra Parlamento'nun en kıdemli milletvekilleri, CHP'li Şener ile İYİ Parti'li Aydın. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 27 yıl önce 1991 yılında 19. dönemde ilk kez Sivas Milletvekili seçildi.

20. ve 21. dönemlerde de milletvekili seçilen Şener, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 22. dönemde AK Parti Sivas Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 2007 yılında milletvekilliği sona eren Şener, 11 yıl sonra Meclis'e geri döndü.

İYİ Parti'li Koray Aydın da Şener gibi 19. dönemde Trabzon Milletvekili seçilerek Parlamento'ya girdi. Aydın, 21. dönemde Ankara, 24. dönemde ise Trabzon Milletvekilliği yaptı.

Baykal, Şener ve Aydın, milletvekillikleri süresince zaman zaman bakanlık görevini de üstlendi.

İLK KEZ 22 YIL ÖNCE MECLİS'E GİRDİLER

27. dönem Parlamentosunda, bu üç milletvekilinin dışında ilk kez 22 yıl önce, 20. dönemde (8 Ocak 1996-18 Nisan 1999) Meclis'e giren milletvekilleri de bulunuyor.

İYİ Parti Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican 20. ve 21. dönemlerde, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 20, 21, 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 20. dönemde Bursa'dan, 23, 25 ve 26. dönemlerde ise İstanbul'dan milletvekili seçilerek Parlamento'ya girdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan 20, 21, 25 ve 26. dönem Samsun Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise 20. dönem Iğdır, 21. dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

19 YIL ÖNCE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİLER

İlk kez 19 yıl önce, 21. dönemde (18 Nisan 1999-14 Kasım 2002) Meclis'e giren milletvekilleri ise şöyle:

21. dönemde milletvekili seçilerek Meclis'e giren MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde de Osmaniye Milletvekili olarak Parlamento'da yer aldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik 21. dönemde Antalya Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 21. dönemde Rize Milletvekili, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili; MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 21. dönemde Ordu Milletvekili; MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 21, 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun 21. dönemde Muğla Milletvekilliği, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar 21. dönemde Gümüşhane Milletvekilliği, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu 21. dönemde Adana Milletvekilliği, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ise 21. dönemde Bitlis Milletvekilliği yaptı.

İlk kez 22. dönemde milletvekili seçilen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23, 25 ve 26. dönemlerde de Bilecik Milletvekili oldu.

4 CHP'Lİ 16 YILDIR ARA VERMEDEN MECLİS'TE

AK Parti'nin iktidara geldiği 22. dönemden beri, 4 CHP milletvekili 16 yıldır aralıksız olarak Meclis'te yer alıyor.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 22, 23 ve 24. dönemlerde İstanbul, 25 ve 26. dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 22, 23 ve 24. dönemlerde Samsun, 25 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekilliği yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 22, 23 ve 24. dönemlerde Sinop'tan, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul'dan milletvekili seçildi. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi 22 ve 23. dönemlerde Trabzon, 24, 25 ve 26. dönemlerde ise İstanbul Milletvekili olarak Parlamento'da bulundu.