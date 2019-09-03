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Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi! Bakın nerede maç yönetecek

2015-2016 sezonundaki olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi. Bitnel, hakemliğin başlangıç seviyesi olarak kabul edilen İl Hakemliğine düşürüldü.

03 Eylül 2019 Salı 15:09
Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi! Bakın nerede maç yönetecek

21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavili takımdan 4 isme kırmızı kart göstererek büyük tepki toplayan FİFA hakemi Deniz Ateş Bitnel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Üç sezondur maç verilmeyen Bitnel, İl Hakemliğine düşürdü.

Türk futbol tarihine geçen Galatasaray-Trabzonspor maçındaki performansıyla gündeme gelen ve müsabakada kendisine futbolcu Salih Dursun tarafından kırmızı kart gösterilen hakem Deniz Ateş Bitnel, önümüzdeki sezon Amatör Küme'de maç yönetecek.

Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Deniz Ateş Bitnel hakemlik vizesini yenilemiş ve gereken tüm koşu testlerini de başarıyla geçmişti. Bitnel, bu gelişmelerin ardınan MHK'nın kararını beklemeye koyulmuştu.

MHK değişti, amatöre düştü

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Sabri Çelik tarafından sahalara geri döndürüleceği gündeme gelen Bitnel, Zekeriya Alp'in göreve gelmesiyle İl Hakemliğine düşürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:09
  1. Trabzon
  2. Deniz Ateş Bitnel
  3. Deniz Ateş Bitnel kırmızı

YORUM YAZ

  • kiowakiowa8 dk önce
    her zaman ki gibi yapanın yanına kar kaldı..İstanbul kulüpleri aşırı derecede korunuyor..Ülkemizde zaten adalet hak getire...
  • zaferzafer18 dk önce
    Ali Palabıyık, Ümit Öztürk, Serkan Çınar, Mete Kalkavan, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa??????
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ30 dk önce
    GS VE TS KOLLANIYOR HEP.BJK NİN CANINI YAKAN HAKEMLER İSE ÖDÜLLENDİRİLİYOR.YAZIKLAR OLSUN CİFTE STANDARDA

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