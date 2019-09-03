Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi! Bakın nerede maç yönetecek
2015-2016 sezonundaki olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi. Bitnel, hakemliğin başlangıç seviyesi olarak kabul edilen İl Hakemliğine düşürüldü.03 Eylül 2019 Salı 15:09
21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavili takımdan 4 isme kırmızı kart göstererek büyük tepki toplayan FİFA hakemi Deniz Ateş Bitnel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Üç sezondur maç verilmeyen Bitnel, İl Hakemliğine düşürdü.
Türk futbol tarihine geçen Galatasaray-Trabzonspor maçındaki performansıyla gündeme gelen ve müsabakada kendisine futbolcu Salih Dursun tarafından kırmızı kart gösterilen hakem Deniz Ateş Bitnel, önümüzdeki sezon Amatör Küme'de maç yönetecek.
Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Deniz Ateş Bitnel hakemlik vizesini yenilemiş ve gereken tüm koşu testlerini de başarıyla geçmişti. Bitnel, bu gelişmelerin ardınan MHK'nın kararını beklemeye koyulmuştu.
MHK değişti, amatöre düştü
Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Sabri Çelik tarafından sahalara geri döndürüleceği gündeme gelen Bitnel, Zekeriya Alp'in göreve gelmesiyle İl Hakemliğine düşürüldü.
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