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Medya Deniz Akkaya, canlı yayında olması gerekirken hapiste ortaya çıktı
Medya

Deniz Akkaya, canlı yayında olması gerekirken hapiste ortaya çıktı

Bir televizyon programında yorumculuk yapan Deniz Akkaya'nın hakkın alınan tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:07:00 -
Deniz Akkaya, canlı yayında olması gerekirken hapiste ortaya çıktı

Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak. Özel bir TV kanalında yayınlanan sabah programının yeni sezonunda yer alacak Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmedi.

Polis, Akkaya’yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi. Akkaya’ya programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin de ulaşamadığı belirtildi.

Akkaya daha sonra canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.

Deniz Akkaya, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

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