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Yaşam

Deniz 15 dakikada bu hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-18 19:42:00 -
Deniz 15 dakikada bu hale geldi

Şiddetli yağışlar sebebiyle Datça'da deniz çamur rengine büründü.

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan ve 15 dakika süren sağanak yağış sonrasında, Kumluk Plajı'nda deniz adeta çamur rengine büründü. 

Datça'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrasında İskele Mahallesi Kumluk Plajı'ndaki deniz adeta çamurla kaplandı. Yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, plajı doldururken deniz çamur rengine büründü. Plajda bulunan bazı tekneler ise rüzgar ve dalganın şiddetiyle savrulurken, kentin birçok mahallesinde elektrik kesintileri yaşandı. Yağışlı havanın gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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