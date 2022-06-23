Dengeler değişiyor! Batı'ya karşı büyük ortaklık

Yeni Akit Ankara

CR929 uçağı, Çin ve Rusya’nın Airbus A350 veya Boeing 787 modellerine karşı ortaya çıkardıkları ortak havacılık yanıtını oluşturuyor. Şu anda Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bazı sorunlar oluştursa da, uçağı üreten partnerler Batı’dan gelebilecek parça ve bileşenler olmaksızın uçağın üretilip lanse edilmesine ilişkin süreci yeniden tanımladılar.

Batı ambargosu geciktirdi

Yola çıkış aşamasında Çinli devlet grubu Comac ve Rusya’dan United Aircraft Corporation ortak uzun menzilli jetleri CR929 modelini daha 2021 yılında uçuşa hazır etmeyi istiyorlardı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu süre biraz uzadı; şimdi de Rusya’ya Batı ambargosu gecikmeyi uzattı. Dolayısıyla şu anda model yeniden, hiçbir Batı ülkelerinden gelen katkı olmaksızın tasarlanıp tamamlanıyor. Bu nedenle CR929 prototipinin ilk düzenli uçuşa başlama tarihi ötelenecek.