Denetlemeler başladı: Korsan taşımacılık yapan 15 sürücüyü ceza!

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korsan taşımacılığa yönelik yapılan denetimde 15 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “korsan taşımacılık” olarak tanımlanan mevzuata aykırı yapılan taşımacılığın haksız rekabet oluşturması ve trafik güvenliğini de olumsuz etkilemesi üzerine kent genelinde denetim yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yetkisiz ve izinsiz şekilde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 15 araç sürücüsü belirlendi.

Sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, korsan taşımacılıkta kullanılan 15 aracı ise trafikten men etti. (İLKHA)