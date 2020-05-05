Denetleme ekibine Vali Dağlı’dan ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya il sınırında yapılan denetlemeleri yerinde inceleyerek ekiplere özveriyle çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı’nca Sakarya dahil 24 ile giriş çıkışlar 15 gün daha uzatıldı. Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Sakarya’dan giriş çıkışları kontrol eden ekipler de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis, Jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile yapılan uygulamayı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ziyaret etti. Polis, Jandarma personeli ile sağlık ekiplerinin Sakarya – Düzce istikametinde devam eden denetimleri yerinde inceleyen Vali Dr. Dağlı vatandaşların sağlığı ve güvenliği için özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.