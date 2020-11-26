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Aktüel Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik "Senin de Bir Fidanın Olsun" yarışması sonuçlandı
Aktüel

Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik "Senin de Bir Fidanın Olsun" yarışması sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:26:13 -
Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik "Senin de Bir Fidanın Olsun" yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik, ''Senin de Bir Fidanın Olsun'' yarışması düzenlendi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, yükümlüler için düzenlenen fidan dikmeye teşvik amaçlı ödüllü yarışmanın sonuçlandığı belirtildi.

Küresel çaptaki salgın sürecinde sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla toplu fidan dikimi etkinliğinden kaçınıldığı ifade edilen açıklamada, kişilerde ağaç sevgisi uyandırmak ve fidan dikmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen ''Senin de Bir Fidanın Olsun'' yarışmasına, 11 Kasım 2020'de Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde fidan dağıtımı yapılarak başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Yükümlülerden, aldıkları fidanları toprakla buluşturdukları anlara ait görüntüleri fotoğraflamaları ve bunları duyurulan adreslerden elektronik ortamda kuruma ulaştırmaları istendi. Kurumda oluşturulan, yarışma değerlendirme komisyonu, yükümlüler tarafından gönderilen fotoğraflar arasından ilk üçe girenleri belirledi. 'Senin de Bir Fidanın Olsun' fidan dikme yarışması 25 Kasım 2020 tarihinde sonuçlandı. Dereceye girenlere bir giyim mağazası aracılığı ile hediye çeki armağan edildi. Ayrıca yarışmaya katılan herkese müdürlük bünyesinde ihtiyaç sahibi yükümlü ve aileleri için kurulan sosyal marketten faydalanma ödülü verildi.'' denildi.

Sosyal sorumluluk projesi ile fidan dikmenin yarınlara olan katkısı ve yükümlülerin bu etkinliğe katılarak topluma örnek olmasının sevindirici olduğu vurgulanan açıklamada, bu sayede hem 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, hem de fidan dikmenin önemi noktasında farkındalık oluşturulması hedeflerine ulaşıldığı belirtildi.


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