Denetimli serbestlik kime var? Denetimli serbestlik kimlere vuruyor?
Denetimli serbestlik korona salgını ürecinde çokta konuşulan konular arasında yerini aldı. Denetim serbestliğin oluşma şartları herkesin merak ettiği bir konudur. Korona edeniyle açık cezaevlerinde bulunanlar izinli olarak evlerine gönderilenler için izin süreleri bitiyor. Peki açık cezaevi izin süreleri uzatılacak mı? açık cezaevleri izin süreleri ne zaman bitiyor? Denetimli serbestlik kime var? Denetimli serbestlik kimlere vuruyor?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Yeni Şafak’ın haberine göre MKYK’da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.
Denetimli serbestlik nedir?
Denetimli serbestlik, mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Hangi şartlarla denetimli serbestlik hakkı verildiği çok merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. Denetimli serbestliğin şartları şu şekildedir:
Hükümlünün açık ceza evinde olması
Hükümlünün iyi hal göstermesi
Koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az zaman kalması
Hükümlü veya avukat talebi
İnfaz hakimi kararı
Denetimli serbestlikten kimler faydalanabilir?
Denetimli serbestlikten her hükümlü faydalanamıyor. Kanunen belirlenmiş şartların oluşması gerekiyor. Uygun görülmediği halde hükümlünün denetimli serbestlik alması olası bir durum olmuyor. Hükümlünün tüm şartları yerine getirmesi halinde denetimli serbestlikten faydalanabilir. Açık cezaevinde olan kişilerin ve 1 yıldan az cezası kalan kişiler denetimli bir şekilde serbest kalabiliyor.
Denetime tabi tutulan hükümlülerin, denetimli serbestlik kurallarına uyması gerekiyor. Herhangi bir ihlal durumunda, daha büyük yaptırımlar uygulanabiliyor. Tüm denetim serbestlik hakkı elinden alınarak, ceza artışı da olabiliyor. Denetim serbestlik dikkat edilmesi ve belirlenen kurallara göre hareket edilmesi gereken bir sistemdir.