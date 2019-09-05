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Denetimli serbestlik hükümlülerinden okul temizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar 30 hükümlü, yaz tatili boyunca 6 okulun boya, badana ve tadilat işlerini yaparak 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:14
Denetimli serbestlik hükümlülerinden okul temizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar 30 hükümlü, yaz tatili boyunca 6 okulun boya, badana ve tadilat işlerini yaparak 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırladı.


Fethiye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, hem denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ilçedeki okullarda çalışma yapıldı. Denetimli serbestlikten yararlanan 30 yükümlünün katıldığı çalışmalarla 6 okulun boya, badana temizlik ve bakımı yapılarak okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.



Fethiye Gazi Orta Okulu bahçesinde düzenlenen programa Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şentürk, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar ve okul müdürleri katıldı.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler ile iki yıldır okulların bakımı konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, “İlçemizde bu tür çalışmayı Cumhuriyet Başsavcılığımız ile yürütmekteyiz. Her ağrıyan yaraya merhem olan, her sıkıntımızda yanımızda olan bir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz var. Yıllardan bu yana ilçemizdeki koylarda ve benzeri çevrelerde temizlik çalışmaları yapıyoruz. Yine geçtiğimiz yıldan bu yana okullarımızda eksik olan boya ve badana işlerini Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile çözmekteyiz. Bu konularda her zaman yanımızda olan kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün Projesi kapsamında ilçemizde toplam Dokuz okulumuzun duvar boyaları, bahçe tadilatları ve buna benzer bir takım çalışmalarla eğitime katkıda bulunmaya çalıştık. Eğitime yapılan her iş güzel ve hayırlı bir iştir. Bundan sonra da ihtiyaç oldukça elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu taraz projeleri yaparken bizlere paydaş kurumlarında katkıları oluyor. Bu kurumlarımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:14
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