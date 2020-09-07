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Ekonomi Denetimler artsın yaptırımlar ağırlaşsın
Ekonomi

Denetimler artsın yaptırımlar ağırlaşsın

Bazı perakende firmaları ve e-ticaret platformlarınca uygulanan indirim kampanyaları kafaları karıştırıyor. Bu kampanyalar inandırıcı bulunmuyor, şüpheyle karşılanıyor. Şüpheleri haklı bulan tüketici hakları savunucuları, ilgili mercileri denetimleri sıklaştırmaya ve cezaları ağırlaştırmaya çağırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:13:00 - 2020-09-07 11:14:19
Denetimler artsın yaptırımlar ağırlaşsın

Devamlılık arz eden “İki al bir öde” veya “Bir alana bir bedava”, “Yüzde 70’e varan indirim” yazılı kampanyalara güven duyulmuyor. Söz konusu kampanyalara itibar edilmiyor. Nitekim kamuoyunda vitrinlerden düşmeyen sahte indirim yazılarının aldatmacadan ibaret olduğu görüşü hakim.

Tuzağa gelmeyin

Tüketici derneklerinin yetkilileri ise vatandaşları kampanya kandırmacalarına karşı uyanık olmaya, fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapmaya davet ediyorlar. “İndirimli olarak lanse edilen ürünlerin eski ve yeni fiyatları karşılaştırılmalı” uyarısında bulunan aynı yetkililer, ayrıca ilgili birimlerin piyasa denetimlerini arttırmalarını; art niyetlilere göz açtırmamalarını talep ediyorlar.

Denetimlere hız verildi

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada kamu kurumlarının aldatıcı indirimleri belirlemek ve mağduriyetleri gidermek için titiz bir şekilde çalıştıklarına işaret etti. Son zamanlarda haksız fiyat artışları ve kampanya hileleriyle ilgili denetimlere hız verildiğine dikkati çeken Deniz, “Keşke personel sayısı artsa da kontroller yaygınlaşsa” dedi.

Vatandaşlarımız dikkatli olmalı

Yalancı indirim yapanlara korku salınması, tüketici aleyhine adımlar atılmasının engellenmesi gerektiğini belirten Deniz, “Tabii vatandaşlarımız da dikkatli olmalılar. Perakendecilerin ve e-ticaret platformlarının oltalarına takılmamalı, sanal indirimleri ciddiye almamalılar. Ceplerini, paralarını korumalılar. Satın alacakları ürünlerin eski ve yeni fiyatları hakkında bilgi sahibi olmalılar. Şüpheli bulunan indirimleri ve kampanyaları da Ticaret Bakanlığı’na bildirmeliler” ifadelerini kullandı.

Önemli uyarı

Bilinçli tüketimin önemine vurgu yapan Deniz, “Bundan böyle yararlanacağımız, kullanacağımız ürünü tercih etmeliyiz. Ürünü indirimli ya da uygun fiyatlı olduğu için satın almaktan kaçınmalıyız” diye ekledi.

Yanıltıcı ilan yasak

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise aldatıcı indirim yapan firmalara ağır cezalar kesildiğinin altını çizdi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yalancı indirimi ile yanıltıcı ilan ve reklamı yasakladığını hatırlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: “Mevzuata aykırı hareket edenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor. Tüketiciyi kandıran şirketlere çıkarılan 1.2 milyon liralık fatura bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Şükür ki tüketicinin bilinç düzeyi arttı. Bakın fiyat etiketini takip eden, sıkıntılı bir durum gördüğünde fotoğraflayıp Ticaret Bakanlığı’na ileten çok kişi var. Sahte indirimlere giden gidene. Ürün fiyatlarına önce bindirim sonra indirim uygulayan uygulayana. Ama bunlar yakından takip ediliyor. Örneğin X ürününü evvela fahiş fiyat veren, bin lira bedel biçen ardından sözde yüzde 50 indirim yapanlar rahat bir şekilde belirlenebilir. Bu sözde indirim belgelenip hakem heyetine taşınabilir.

yapanın yanına kâr kalmasın

Ağaoğlu, vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini aktararak, “Ayıplı ürünler, aldatıcı ilanlarla karşı karşıya kalanlarca gerekli yerlere başvuruda bulunulmalı. Yanlış yapanın yanına kâr kalmamalıdır” şeklinde konuştu.

Esnaf odalarına veryansın

Esnaf odalarının indirim oyunlarına karşı kayıtsız kaldıklarından şikâyet eden tüketici hakları savunucuları, her platformda şu görüşleri paylaşıyorlar: “Bunlar yüksek bütçelerini piyasanın denetimi ve gözetimi için kullanmıyorlar. Kendilerini hissettirmiyorlar. Teftiş yapmıyor, hileler karşısında duyarsız davranıyorlar. Adeta tüketicilere düşmanlık ediyorlar. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı yetkilileri gerekli kontrolleri yapıyor, Alo 175 hattına ve mobil uygulama HFA-Bildirim’e gelen ihbarları önemle ele alıyorlar. Ama her yere yetişemiyorlar. Onların da güçleri ve imkânları ortada.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Ulvi

Tüketici cahilmi?İki toplama çıkarma yapamıyormu?2020 senesinde hala yapamıyorsada kazıklanması müstehak.
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