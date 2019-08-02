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Denetimi gereksiz buldu... RTÜK’ün Netflix kararı, Cemil Barlas’ı rahatsız etti!

Akit’in ısrarlı yayınları neticesinde RTÜK, başta Netflix olmak üzere internet üzerinden yayın yapan platformları da denetleme kararı aldı. Mütedeyyin kesimin desteklediği bu karar, gazeteci Cemil Barlas’ı rahatsız etti. Barlas, devletin denetimini gereksiz bularak topu sadece aileye attı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:03
Denetimi gereksiz buldu... RTÜK’ün Netflix kararı, Cemil Barlas’ı rahatsız etti!

 yeniakit.com.tr  Gazeteniz Yeni Akit, başta Netflix olmak üzere internet üzerinden yayın yapan platformlara dair günlerdir yetkilileri göreve çağırdı. RTÜK, dün aldığı kararla internetten yayın yapan platformları denetleme kararı aldı. Bu durum, başta mütedeyyin kesim olmak üzere çocuklarını zararlı içeriklerden korumak isteyen aileleri memnun etti. Muhalif takılmayı adet edinen kesimse, bu kararı da eleştirdi. Muhaliflere gazeteci Cemil Barlas’tan da destek geldi. Barlas, internet yayınlarının denetlenmemesi gerektiğini, ailelerin çocukları koruması gerektiğini savundu.

Netflix’te ağır eşcinsellik propagandası ve İslamofobi dayatması

Kadın mahkumların kaldığı bir hapishane hayatını konu alan Orange Is The New Black isimli dizi, lezbiyen sapkınlığı özendirip meşru hale getirmeye çalışıyor. Grace and Frankie isimli dizi ise kocaları birbirine aşık olan iki kadının hayat hikayesini konu alınırken, Stranger Things isimli dizide de eşcinsel karakterler üzerinden sapkınlığa atıfta bulunuluyor. Netflix’te yayınlanan “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğu öpüştürüldü.

Netflix’te yayınlanan Homeland dizisi de baştan sona İslamofobik öğeler içeriyor. Dizinin tanıtım afişinde bile tesettürlü kadınlar arasında kalan bir kadının yüzündeki dehşet ifadesi seçilebiliyor. ABD’nin işgal ettiği ülkelerde akıttığı kanı görmeyen Netflix, toprakları emperyalistlerin eline geçmiş Müslümanları vahşi ve kan dökücü insanlar olarak tasvir ediyor. ABD’nin katliamlarını adeta meşrulaştıran dizi sanat adı altına aleni ırkçılık yapıyor. Yine bir Netflix yapımı olan Bodyguard isimli dizide de Amerikan kumpasları legalize edilirken, Müslümanlar vahşi olarak ekrana yansıtılıyor. Netflix’in mini dizisi Collateral’de de cennet vatanımız üzerinden İslamofobi düşmanlığı körükleniyor. Dizi karakterlerinden biri çocukluğunun Kırıkkale’de geçtiğini söyleyerek, “dünyanın en berbat şehri’ olduğu iddiasına bulunuyor.

RTÜK’ten denetim kararı

İnternet ortamından sapkınlık propagandası yapan Netflix ve diğer yayın platformları için beklenen adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Netlix, Puhu Tv ve BluTV gibi platformlar artık denetim altına alınacak.

Barlas rahatsız oldu

Gazeteci Cemil Barlas, RTÜK’ün Netflix’i denetleme kararından rahatsız oldu. Devletin denetim yapmasını gereksiz bulan Barlas, topu sadece aileye attı. Twitter üzerinden açıklama yapan Barlas, “İnternetin fiilen sansürlenemeyeceğini biri RTÜK'e ve bunu isteyen insanlara anlatsa keşke.. Devlet gençleri, çocukları kötü içerikten koruyor algısı, ailelere gerçek olmayan bir rahatlık sağlıyor.. Bir çocuğu kötü içerikten sadece kendisi ve ailesi koruyabilir.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:03
  1. Kırıkkale
  2. Yeni Akit
  3. Netflix
  4. Cemil Barlas
  5. RTÜK
  6. sansür
  7. denetim

YORUM YAZ

  • DermanDerman17 dk önce
    Asil denetlenmesi gereken zihniyet cemil barlas,.aileler cocuklari korumasi zordur ,cunku herbiri cocuk hemde binlerce .asil korunmasi gereken,bunun gibiler bu zavatlar istiyor diye kendisi istiyorsa,ozel hayati kendine.
  • teomanteoman23 dk önce
    Bu zamanda bir çocuğu kötü içerikli yayınlardan hiç kimse koruyamaz. Ancak o yayınlara ulaşım olmazsa o zaman korursun..
  • teomanteoman23 dk önce
    Bu zamanda bir çocuğu kötü içerikli yayınlardan hiç kimse koruyamaz. Ancak o yayınlara ulaşım olmazsa o zaman korursun..
  • sukrusukru25 dk önce
    çocuğu kötü içerikten hem ailesi hemde devlet korusun bu sana niye batıyorki.

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