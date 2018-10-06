Denetime çıkan belediye başkanı fırsatçının ipliğini pazara çıkardı! “Ya indirim yap ya da pazarı terk et”

Gaziantep'te belediyeye ait pazar yerinde fiyat denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, alış ve satış fiyatları farklı olan bir pazarcıya yaptığı "Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" uyarısı üzerine sadece domates satan değil, tüm pazarcıların indirim yaptığı, vatandaşların da meyve ve sebzeleri indirimli fiyattan satın alma imkanı bulduğu ortaya çıktı.

İndirim yapmasını istedi

Şahinbey Belediyesi'ne ait Kılınçoğlu mahallesindeki pazar yerini gezen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıtalarla birlikte fiyat etiketlerini kontrol ederken bir pazarcının 70 kuruştan satın aldığı domatesleri 5 liraya sattığını görünce tepki gösterdi.

''Ya fiyatını düzelt ya da bir daha satış yok''

Pazarcıyı uyaran Tahmazoğlu, "Bu kadar fiyat farkı olmaz, ya fiyatını düzelt ya da bizim pazarda bir daha satış yapamazsın" diyerek indirim yapmasını istedi. Uyarının ardından pazarcı domates fiyatını düşürmek zorunda kalırken, mülkiyeti belediyeye ait olan ve cüzi bir kirayla pazarcı esnafına tahsis edilen pazar yerinde Belediye Başkanı'nın denetim yaptığını gören diğer pazarcıların da fiyatları düşürmesi dikkat çekti.

Zabıta sayısını ikiye çıkacak

Pazarcıların indirim yapmasını alışverişe çıkan vatandaşları memnun ederken, Başkan Tahmazoğlu, her pazara görevlendirilen zabıta sayısını ikiye çıkaracaklarını açıkladı.

Üç pazar açılıyor

İlçede her gün 3 pazar açıldığını, belediyeye ait 13 pazar yerinin bulunduğunu belirten Başkan Tahmazoğlu, "Kılınçoğlu Pazar Yeri'nde 117 tezgah var. Resmi kaydı olan pazarcılara tahsis ediyoruz. Pazar yerleri Zabıta Müdürlüğümüz bünyesindeki bir ekip tarafından sürekli kontrol ediliyor. Zabıtamızın işlem yapma yetkisinde olan durumlarda hemen işlem yapılıyor. Düşük fiyatla alınmış gösterilen ürünlerle ilgili olarak da Sebze Hali'ndeki esnafında denetlenmesi ve işlem yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimde bulunduk" dedi.