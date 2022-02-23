  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Denetimden kaçınca kaza yaptı
Yerel

Denetimden kaçınca kaza yaptı

Bursa'da, iddiaya göre trafik uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobile arkadan gelen servis minibüsü çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 05:05:00 -
Denetimden kaçınca kaza yaptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. 16 ASE 595 plakalı otomobille seyir halinde olan A.K., iddiaya göre, Gençosman Köprülü Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekiplerini görünce, geri giderek köprülü kavşağın altından yoluna devam etmek istedi. A.K., geriye doğru manevra yaparak köprülü kavşağın altına çıktığı sırada arkadan gelen A.A. idaresindeki 16 S 1334 plakalı servis minibüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil yola savruldu. Savrulan otomobilin sürücüsü A.K. ile yanındaki A.C. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için köprülü kavşağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, savrulan otomobilin içinden yola düşen içki şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay