Denetimden kaçınca kaza yaptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. 16 ASE 595 plakalı otomobille seyir halinde olan A.K., iddiaya göre, Gençosman Köprülü Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekiplerini görünce, geri giderek köprülü kavşağın altından yoluna devam etmek istedi. A.K., geriye doğru manevra yaparak köprülü kavşağın altına çıktığı sırada arkadan gelen A.A. idaresindeki 16 S 1334 plakalı servis minibüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil yola savruldu. Savrulan otomobilin sürücüsü A.K. ile yanındaki A.C. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için köprülü kavşağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, savrulan otomobilin içinden yola düşen içki şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.