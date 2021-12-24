Denetim yok cezalar ise caydırıcı değil

01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girerek “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır’’ hükümleri yasalaşmasına rağmen her gün ülkemizin değişik bölgelerinden köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor.

6 bin liralık komik ceza

İlgili kanun maddesine göre, insan canını tehlikeye atan bu hayvanlar, bir çocuğu ağır yaralasa bile bunun cezası sahibine yalnızca 6 bin 306 TL olarak verilebiliyor. Ancak kamuoyunda bu köpeklerin üretilerek yavrularının satışı on binlerce lira üzerinden yapıldığı için bu vahşi hayvanların üzerinden kâr amacı güdenler ne yasa ne cezaya aldırış etmeden bu vahşi hayvanların ticaretini yaparak, her gün yeni acı olayların yaşanmasına neden olmaya devam ediyorlar.

Pitbull yasağı uygulansın

Konuya ilişkin Akit”e açıklamada bulunan Başıboş Köpek Sorunu Platformu, şunları kaydetti: “Toplum içinde, sokaklarda, evlerde insan öldürme potansiyeli olan hiçbir hayvan olamaz. Sokaklarda başıboş köpek olmamalı. Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi köpeklerin toplanması için revize edilmeli. Pitbull cinsi köpekler 2004 yılından beri Türkiye’de yasaklı ırklar statüsünde, yani üretimi, satışı, sahiplendirilmesi, bakılması ve hatta reklamı bile yasak. Bu yasağı uygulayamayan devletimiz, hayvansever görünümlü köpekperest güruhlar ve lobici STK’ların baskısıyla ne yazık ki tehlikeli köpek affı getirdi. Bu köpeklere sahip olan kanunsuzlara af tanıdı. Maalef Asiye kızımızın başına gelen olay gibi daha çok vaka yaşanacak.”

Asiye'nin ailesi tehdit edilmiş!

Vahşi köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili de bilgiler veren Platform”un açıklamasında şöyle devam edildi: “Kız 11 yılın sonunda tüp bebekle dünyaya gelmiş, ailenin tek çocuğu. Asiye’nin babası saldırıya uğradığı sitede kapıcılık yapıyor. Pitbull köpeklerin sahibi ise site yönetimi. Bu şahıslar Asiye kızımızın babasına ‘şikayetçi olma para veririz, şikayetçi olursan işten atarız’ diye tehditler savuruyorlar. Aileye avukat yardımı için uğraşıyoruz. Bu tür canavar köpeklerin toplumdan tamamen silinmesi gerekiyor. Aksi takdirde daha çok evladımızın canı yanacak.”

Serbest bırakılmıyorlar

Söz konusu köpek cinslerine ilişkin yapılan denetlemeler hakkında bilgi veren belediyeler ise, şu bilgileri paylaştılar: “Bu ırkların denetlemesi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Bakanlıkla beraber tespit edilen köpeklere belediye ekipleri müdahale edip el konuluyor. Barınağa götürülen köpekler oralarda rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor. Ancak sokak köpeklerinde olduğu gibi alındıkları yerlere bırakılması söz konusu olmuyor.”