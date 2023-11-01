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Yerel Denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı
Yerel

Denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 07:24:00 -
Denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

Bağcılar'da polis ekiplerinin denetim yaptığı noktaya aşırı hızlı bir şekilde gelen sürücü bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan bekçinin otomobilin tavanına düştü. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde denetim yaptı. O sırada 34 CAC 818 plakalı otomobiliyle süratli şekilde caddeye giren D.A., denetim noktasında bulunan bekçi N.Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından otomobil sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Kaza esnasında alkollü olduğu belirlenen D.A.'nın "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

okur

Kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış. İnşaAllah sonu da gelir. Alkollü sürücüye en ağır cezaların kanunla belirlenmesi çok önemli.

Abdullah

İçeri girmesi için bir bayandan iftira yemesi lazım, bu yetersiz, Alın gözünüze sokun bu adaleti
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