Denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde denetim yaptı. O sırada 34 CAC 818 plakalı otomobiliyle süratli şekilde caddeye giren D.A., denetim noktasında bulunan bekçi N.Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından otomobil sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Kaza esnasında alkollü olduğu belirlenen D.A.'nın "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.