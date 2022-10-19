Deneme sınavı sonrası okul karıştı! Veliler ayağa kalktı

Olay, kent merkezindeki Kocatepe Ortaokulu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.R. isimli veli, bu yıl 5. sınıfa giden oğlunu okula kayıt ettirdiği sırada, diğer velilerin “Çocuğunu müdür yardımcısı Bekir Koyuncu’nun çocuğunun gittiği sınıfa kaydettir” telkiniyle karşılaştı. İddiaya göre, A.R. olayın gerekçesini sorduğunda veliler, müdür yardımcısının oğlunun olduğu okulun ‘seviye sınıfı’ olarak nitelendirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olan ‘özel’ sınıf olduğunu belirtti. A.R., durumu Müdür Yardımcısı Koyuncu’ya iletti. Koyuncu ise iddianın asılsız olduğunu söyleyerek çocuğu kontenjanı boş olan bir sınıfa verebileceklerini ifade etti.

Olayı CİMER’e taşıdılar

Eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından 14 Ekim'de okul genelinde deneme sınavı yapıldı ve okul yönetimi ardından sonuçları sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan sınav sonuçları ayrıca velilerin olduğu mobil haberleşme gruplarına da öğretmenler tarafından yollandı. Sınav sonuçlarını gören bir çok veli duruma tepki gösterdi. Veliler, Bekir Koyuncu’nun çocuğunun bulunduğu ve ‘özel sınıf’ söylentileri ile gündeme gelen 5-F şubesindeki öğrencilerin yüzde 80’ninden fazlasının 390 puanın üstünde aldığını, diğer sınıfların ise yüzde sadece yüzde 40’nın 250-370 arasındaki bir puan diliminde olduklarını fark etti. Sınav sonuçlarını gören velilerden A.R., duruma tepki gösterip olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) iletti.

Olayla ilgili soruşturma yapılacak

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise, CİMER’e iletilen şikayetin kendilerine ulaşmasının ardından gerekli soruşturmanın yapılacağını ifade etti.