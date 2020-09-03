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Aktüel Deneme amaçlı üretilen karanfil çiftçinin yüzünü güldürdü
Aktüel

Deneme amaçlı üretilen karanfil çiftçinin yüzünü güldürdü

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki seralarda üretilen karanfillerde verim yüksek olunca ihracatına başlandı - Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar: - "Bu yıl 2 milyon 720 bin dal karanfil üretmeyi hedefliyoruz" - Karanfil ihracatçısı Ersan Işık: - "Bölgede üretilen karanfiller, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:30:42 -
Deneme amaçlı üretilen karanfil çiftçinin yüzünü güldürdü

BURDUR (AA) - İBRAHİM ERBAY - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bu yıl deneme amaçlı üretilen örtü altı karanfiller, Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Karanfil üretimini 12 aya yaymak isteyen kesme çiçek üreticileri, iklimi örtü altı üretime uygun Gölhisar Ovası'nda, karanfil seraları oluşturdu. 25 dekarlık alanda 5 serada gerçekleştirilen üretimde verim yüksek olunca ihracat kapısı açıldı.

- "2 milyon 720 bin karanfil üretilmesi bekleniyor"

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altı tarımın ilçede geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilk defa karanfil ekildiğini söyledi.

Deneme amaçlı başladıkları karanfil üretiminin, çiftçi ve ihracatçıların yüzünü güldürdüğünü dile getiren Kavçakar, "Bu yıl 2 milyon 720 bin dal karanfil üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kesme çiçekçiliğin ilçede örtü altı domates üretimine alternatif olacağını belirten Kavçakar, deneme çalışmasıyla Gölhisar Ovası'nın ikliminin ve verimliliğinin kesme çiçekçiliğe son derece uyumlu olduğunu gördüklerini kaydetti.

- "Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor"

Karanfil ihracatçısı Ersan Işık da ovanın diğer yayla bölgelerine göre ılıman iklime sahip olmasından dolayı hasat süresinin uzadığını söyledi.

Yayla bölgesinde karanfil dikiminin, ocak ve mayıs arasında yapıldığını aktaran Işık, haziran ve ekim arasında da hasat olduğunu, kasımda ise Antalya bölgesinde dikim çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Bir dönümlük alana 32 bin karanfil fidesi dikildiğini anlatan Işık, karanfillerin 4-5 ay içinde hasat yapılacak duruma geldiğini kaydetti.

Karanfil üretiminde hastalıklarla mücadelenin daha kolay olduğunu belirten Işık, "Fiyat konusunda ise dalgalanma diğer tarım ürünlerine göre daha az. Bölgede üretilen karanfiller, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor." diye konuştu.

- "Karanfilin yetiştiriciliği daha kolay"

Karanfil üreticisi Abdullah Dumlupınar da geçen yıllarda örtü altı domates, salatalık, biber üretimi yaptıklarını, bu yıl karanfil üretimine yöneldiklerini söyledi.

Karanfilin hem işçiliği hem de yetiştiriciliğinin diğer örtü altı tarım ürünlerinden daha kolay olduğunu dile getiren Dumlupınar, "Karanfil üretimi yüzümüzü güldürdü. Bu alanda üretime devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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